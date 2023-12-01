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10:59, 1 декабря 2023Среда обитания

Артемий Лебедев оценил памятник картошке

Дизайнер Артемий Лебедев назвал памятник картошке в Белоруссии бесхитростным
Артемий Лебедев

Артемий Лебедев. Кадр: страница Артемия Лебедева во ВКонтакте

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал недавно установленный в Белоруссии памятник картошке бесхитростным. Он оценил монумент в своем видеообзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев напомнил, что памятник установили в Бобруйском районе республики, возле сельскохозяйственного кооператива «Гигант», который занимается выращиванием овоща. «Почему бы и нет? Памятник такой, конечно, по-белорусски бесхитростный. Потому что если бы я, например, делал памятник картошке, я бы поставил туда большую картофелечистку», — поделился своим видением монумента с подписчиками блогер.

Об установке очередного памятника картошке стало известно в середине ноября. Скульптура из бронзы малой архитектурной формы олицетворяет главный овощ на столе каждого белоруса.

Ранее Лебедев назвал эскиз нового дорожного знака, который может появиться в России, «полным говнищем». Речь идет о знаке «Кемпинг» — на нем указывается дополнительная информация о месте отдыха.

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      Полина Кислицына
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