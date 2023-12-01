Бактерии в йогурте предотвратили развитие психических расстройств

Brain, Behavior, and Immunity: бактерии в йогурте предотвратили депрессию

Команда специалистов из медицинской школы при Университете Вирджинии (США) обнаружила, что бактерии, содержащиеся в ферментированных продуктах и йогурте, могут предотвратить развитие психических болезней, включая депрессию и тревожное расстройство. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity.

Известно, что нарушения в микробиоте кишечника, вызванные болезнью, неправильным питанием или другими причинами, способствуют развитию многих заболеваний. Основные проблемы работы с кишечными бактериями заключаются в том, что их огромное количество, поэтому определить, что делают конкретные бактерии, а также их взаимодействие с другими микроорганизмами, очень сложно.

В данном исследовании авторы сосредоточились на лактобациллах. Ранее удалось показать, что эти бактерии способны обратить вспять депрессию у лабораторных мышей. Теперь специалисты решили узнать точный механизм этого явления. Для этого они рассмотрели два штамма Lactobacillus и шесть других штаммов бактерий. Оказалось, что лактобациллы семейства Lactobaccillacea поддерживают уровень иммунного медиатора гамма-интерферона, который регулирует реакцию организма на стресс и помогает предотвратить депрессию.

На основе полученной информации ученые хотят разработать новые способы профилактики и лечения депрессии и других психических расстройств, в которых задействованы лактобациллы.