Бывший игрок сборной России назвал футбольную столицу страны

Владислав Радимов назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов назвал футбольную столицу страны. Его слова приводит «РБ Спорт».

Радимов выбрал Санкт-Петербург. «Мне кажется, это вообще глупый вопрос — последние пять лет чемпионом становится "Зенит", а вы спрашиваете, какой город является футбольной столицей», — добавил он.

«Зенит» занимает первую строку турнирной таблицы после 16 матчей Российской премьер-лиги сезона-2023/2024. В активе петербургской команды 33 очка.

В сезоне-2022/2023 «Зенит» пятый раз подряд стал чемпионом России. Все это время команду возглавляет Сергей Семак.