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18:47, 1 декабря 2023Спорт

Бывший пилот «Формулы-1» сравнил электромобиль с резиновой женщиной

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Кубица высказался об интересе к «Формуле-Е», в которой участвуют электромобили. Спортсмен дал интервью каналу Gurulandia — Il Podcast на YouTube.

Поляк признался, что не следит за этими соревнованиями, а также сравнил гонки на электромобилях с сексом с резиновой женщиной. «Я считаю, что настоящая гоночная машина должна быть громкой и пахнуть бензином», — отметил Кубица.

Гонщик также рассказал, что ему поступали предложения из «Формулы-Е». «Причем некоторые из них были достаточно серьезными в финансовом плане. Но я всегда отказывался», — заявил Кубица.

Поляк выступал в «Формуле-1» на протяжении семи сезонов. Он является первым пилотом из Восточной Европы, ставшим победителем Гран-при. Это произошло в Канаде в 2008 году.

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      Алексей Гусев
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