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20:23, 1 декабря 2023Забота о себе

Диетолог научила россиян делать новогодние салаты полезнее

Диетолог Королева посоветовала делать новогодние салаты с домашним майонезом

Фото: Roman Spiridonov / Unsplash

Салаты с майонезом составляют основу новогоднего стола, однако купленная в магазине заправка может содержать трансжиры и большое количество соли, предупредила диетолог Маргарита Королева. В беседе с изданием OSNMedia врач научила россиян делать любимые праздничные блюда полезнее.

Первая рекомендация диетолога — вместо покупного использовать домашний майонез, который легко и быстро приготовить. Она отметила, что существует множество рецептов этого соуса без вредных ингредиентов в составе, а сам процесс занимает немного времени. Магазинный же майонез, по словам Королевой, может содержать большое количество соли и прошедшее обработку при высокой температуре пальмовое масло — оба этих ингредиента при избыточном потреблении повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Королева добавила, что придать салатам новый вкус и сделать их полезнее можно, заменив в рецепте одни ингредиенты другими. В частности, она посоветовала класть в оливье не колбасу, а мясо птицы или морепродукты.

Людям с метаболическими проблемами, например сахарным диабетом, в салат вместо картофеля можно добавлять топинамбур. Зеленый горошек лучше покупать замороженный, так как в составе консервированного будет уксус и много соли

Маргарита Королеваврач-диетолог

В заключение диетолог предложила заранее планировать новогоднее меню, чтобы не готовить блюда в спешке. Эта маленькая хитрость, по ее мнению, позволит избежать попадания на стол вредных продуктов.

Ранее диетолог Алексей Кабанов и эндокринолог Зухра Павлова назвали главную причину эпидемии ожирения. По их мнению, провоцируют стремительный набор веса сладкие газированные напитки.

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      Алиса Дмитриева
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