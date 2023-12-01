Диспансеризацию работающего населения в России сделают добровольной

Минздрав: диспансеризация работающего населения в России будет добровольной

Диспансеризация работающего населения России, как и любой вид медпомощи, будет добровольной. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Диспансеризация работающего населения будет добровольной, при добровольном информированном согласии пациента», — сказано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что возможность пройти осмотр или диспансеризацию в медподразделении работодателя при его наличии, на рабочем месте или в государственном медучреждении рядом с местом работы предоставляется для заботы о здоровье трудящихся и создания дополнительных условий для прохождения профмероприятий.

Необходимые дополнения внесут в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи с установлением соответствующего тарифа ОМС.

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что работающие граждане России будут проходить обязательную диспансеризацию с 2024 года. Она уточнила, отдельный тариф на диспансеризацию по здоровью работающих введут в программу обязательного медицинского страхования.

Кроме того, Голикова сообщила, что с 2024 года будет введено обязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами на их месте работы. В его рамках работодатели начнут заниматься оценкой репродуктивного здоровья сотрудников.

Вице-премьер напомнила, что 2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи.