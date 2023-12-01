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14:17, 1 декабря 2023Россия

В России появится обязательная диспансеризация работающих граждан

Голикова: работающие россияне будут проходить обязательную диспансеризацию

Фото: Unsplash

Работающие граждане России будут проходить обязательную диспансеризацию с 2024 года. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, чьи слова приводит РИА Новости.

По ее словам, отдельный тариф на диспансеризацию по здоровью работающих введут в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Помимо того, в ОМС включат отдельный тариф по наблюдению за репродуктивным здоровьем россиян.

«Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими», — пояснила она.

Ранее заместитель председателя нижней палаты парламента Анна Кузнецова заявила, что в Госдуме на федеральном уровне прорабатывают инициативы российских регионов по ограничению абортов. Она уточнила, что на законодательном уровне работа над выведением абортов из списков частных клиник России уже ведется.

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      Никита Абрамов
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