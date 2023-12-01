Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:29, 1 декабря 2023Россия

Российских работодателей обяжут оценивать репродуктивное здоровье сотрудников

Голикова: работодатели будут оценивать репродуктивное здоровье сотрудников

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российские работодатели начнут оценивать репродуктивное здоровье своих сотрудников. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова, чьи слова приводит «Интерфакс».

Голикова пояснила, что с 2024 года будет введено обязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами на их месте работы. В его рамках работодатели начнут заниматься оценкой репродуктивного здоровья.

Голикова напомнила, что 2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным годом семьи.

Материалы по теме:
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам. Почему это навредит женщинам?
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам.Почему это навредит женщинам?
13 ноября 2023
«А почему ты не убежала? Надо было прыгать в окно!» Как живут россиянки, родившие ребенка после изнасилования?
«А почему ты не убежала? Надо было прыгать в окно!»Как живут россиянки, родившие ребенка после изнасилования?
16 декабря 2022
«Пять часов я провела в этих муках» Почему в России до сих пор существуют подпольные аборты и как их проводят?
«Пять часов я провела в этих муках»Почему в России до сих пор существуют подпольные аборты и как их проводят?
17 июня 2022
«Роды просто раздавили». Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
«Роды просто раздавили».Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
28 мая 2021

«Для нас семья — это широкое понимание. Это молодая семья, это семья, которая имеет детей, это здоровая семья, это трудовая семья. Это многопоколенческая семья. И о каждой семье и о каждом члене этой семьи здравоохранение тоже должно позаботиться. Поэтому мы предусмотрели в программе, с отдельным тарифом, диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья», — объяснила вице-премьер.

Ранее заместитель председателя нижней палаты парламента Анна Кузнецова заявила, что в Госдуме на федеральном уровне прорабатывают инициативы российских регионов по ограничению абортов. Она уточнила, что на законодательном уровне работа над выведением абортов из списков частных клиник уже ведется.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Подрыв поезда в тоннеле БАМа признали терактом. Что известно о расследовании?

      Россияне опередили туристов из других стран по поездкам на один курорт Азии

      Полицейский обвинил россиянина в хранении наркотиков и был арестован

      Назван самый популярный способ мошенничества в интернете

      Россиянин попытался зарубить топором заступившегося за жену гостя

      Ведущая шоу о готовке назвала редкостным говном получившееся в выпуске блюдо

      Жена Зеленского высказалась против его переизбрания

      Похищенная под Калугой второклассница рассказала о злоумышленниках

      Собака нашла похищенного мальчика за полтора часа

      Последнее сокращение добычи нефти назвали признаком бессилия ОПЕК+

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости