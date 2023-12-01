Российских работодателей обяжут оценивать репродуктивное здоровье сотрудников
Российские работодатели начнут оценивать репродуктивное здоровье своих сотрудников. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова, чьи слова приводит «Интерфакс».
Голикова пояснила, что с 2024 года будет введено обязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами на их месте работы. В его рамках работодатели начнут заниматься оценкой репродуктивного здоровья.
Голикова напомнила, что 2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным годом семьи.
«Для нас семья — это широкое понимание. Это молодая семья, это семья, которая имеет детей, это здоровая семья, это трудовая семья. Это многопоколенческая семья. И о каждой семье и о каждом члене этой семьи здравоохранение тоже должно позаботиться. Поэтому мы предусмотрели в программе, с отдельным тарифом, диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья», — объяснила вице-премьер.
Ранее заместитель председателя нижней палаты парламента Анна Кузнецова заявила, что в Госдуме на федеральном уровне прорабатывают инициативы российских регионов по ограничению абортов. Она уточнила, что на законодательном уровне работа над выведением абортов из списков частных клиник уже ведется.