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16:39, 1 декабря 2023Культура

Егор Крид потребовал от Мизулиной извинений

Baza: представители певца Крида потребовали от Екатерины Мизулиной извинений

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Представители певца Егора Крида потребовали от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной извинений. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Причиной таких заявлений стали слова Мизулиной, в ходе выступления на Международном форуме безопасного интернета назвавшей Крида «главным скамером страны». По данным канала, представители певца требуют от главы Лиги безопасного интернета записать извинения на камеру.

Ранее Егор Крид потребовал от Екатерины Мизулиной миллион рублей. Артист обратился в суд с требованием взыскать компенсацию за моральный ущерб.

19 ноября стало известно, что исполнитель подал иск против Екатерины Мизулиной по статье «О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам». Кроме того, судебные претензии направлены и в адрес организации.

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