Еще одна страна попросила Россию о скидках на нефть

Лаос попросил Россию о льготных ценах на нефть

Лаос попросил Россию рассмотреть возможность продажи нефти в страну по льготным ценам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей двух стран.

Представители азиатской страны предложили договориться о «преференциальных ценах» на топливо между нефтяными компаниями Лаоса и России. Для этого правительствам государств необходимо заключить двухстороннее соглашение, следует из сообщения.

Кроме того, обе стороны заявили о готовности продолжить сотрудничество в части мирного использования атомной энергии, а Лаос попросил о поддержке в области реагирования на химические ЧС.

Ранее Индия добилась увеличения скидок на российское топливо в два раза. К такому результату индийские НПЗ пришли путем сокращения закупок российского топлива.

В начале осени дисконт на поставки топлива достиг 8-10 долларов за баррель, рассказали источники The Times of India. После этого доля российских поставок в общем объеме импорта Индии выросла, с 33 процентов в августе до 38 процентов в сентябре. А в ноябре поставки нефти из России в Индию увеличились на 9,7 процента, до 1,74 миллиона баррелей в сутки.