Французский голкипер сломал ногу при ударе от ворот

Голкипер бельгийского «Гента» Поль Нарди получил перелом ноги при ударе от ворот

Французский голкипер «Гента» Поль Нарди сломал ногу в матче пятого тура группового этапа Лиги конференций против украинской «Зари» (4:1). Об этом сообщается на странице бельгийского клуба в соцсети X.

Инцидент произошел во втором тайме встречи. 29-летний голкипер получил открытый перелом, выполняя удар от ворот. Футболист не смог самостоятельно покинуть поле, ему потребовалась помощь медиков.

Главный тренер Хейн Ванхазебрук рассказал, что произошедшее шокировало команду. «Он только что вернулся после травмы головы. А теперь это. Сейчас нам придется подождать и посмотреть», — заявил он.

Нарди провел в текущем сезоне 13 матчей во всех турнирах. Вратарь выступает за «Гент» с сентября 2022 года.