Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:24, 1 декабря 2023Мир

Генсек НАТО призвал Эрдогана завершить ратификацию членства Швеции в альянсе

Генсек НАТО Столтенберг призвал Эрдогана завершить ратификацию членства Швеции

Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Associated Press (AP) рассказал, что призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана завершить ратификацию заявки на членство Швеции в альянсе.

«Я встретился с президентом Эрдоганом сегодня утром и повторил свои слова, что пришло время завершить процесс вступления Швеции», — отметил генсек.

Столтенберг также поприветствовал решение Эрдогана подать документы в парламент Турции о присоединении Швеции в военный блок. При этом генсек не смог четко обозначить сроки ратификации турецкой стороной.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Турция может очень скоро одобрить заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Подрыв поезда в тоннеле БАМа признали терактом. Что известно о расследовании?

      Меган Фокс объяснила любовь к откровенным образам на красных дорожках

      Пассажир положил в багаж 160 почти задохнувшихся животных и попался в аэропорту

      Диетолог научила россиян делать новогодние салаты полезнее

      Россиянин решил уклониться от службы в армии и попал под суд

      Глава Минобороны Германии скрыл от Бундестага намерение пообещать помощь Украине

      Основатель ОМС рассказал о трудностях с врачами для диспансеризации работников

      Российскую семью фармацевтов задержали за незаконную продажу лекарств

      Похудевшая на 17 килограммов Ивлеева высказалась о потере веса

      Россияне опередили туристов из других стран по поездкам на один курорт Азии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости