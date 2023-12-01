Генсек НАТО призвал Эрдогана завершить ратификацию членства Швеции в альянсе
Генсек НАТО Столтенберг призвал Эрдогана завершить ратификацию членства Швеции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Associated Press (AP) рассказал, что призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана завершить ратификацию заявки на членство Швеции в альянсе.
«Я встретился с президентом Эрдоганом сегодня утром и повторил свои слова, что пришло время завершить процесс вступления Швеции», — отметил генсек.
Столтенберг также поприветствовал решение Эрдогана подать документы в парламент Турции о присоединении Швеции в военный блок. При этом генсек не смог четко обозначить сроки ратификации турецкой стороной.
Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Турция может очень скоро одобрить заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.