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09:37, 1 декабря 2023Мир

Стало известно об одобрении Турцией заявки Швеции в НАТО в ближайшие недели

Глава МИД Билльстрем: Турция может очень скоро одобрить заявку Швеции в НАТО

Фото: Janis Laizans / Reuters

Турция может очень скоро одобрить заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что это произойдет в ближайшие недели, сообщает Al Monitor.

Известно, что Билльстрем объявил об этом после встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в кулуарах саммита глав МИД альянса в Брюсселе.

Как сообщает издание, комитет по международным отношениям турецкого парламента до сих пор не назначил дебаты по ратификации, после того, как отложил предыдущее голосование комитета. Тогда правящая в Турции Партия справедливости и развития посчитала, что Швеция предприняла недостаточное количество шагов для решения проблем национальной безопасности Турции в обмен на турецкую поддержку ее членства в НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг понадеялся, что Турция и Венгрия ратифицируют членство Швеции в альянсе без дальнейших промедлений. По его словам, вступление Швеции сделает весь альянс сильнее.

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      Дарья Балацкая
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