Истребитель Eurofighter превратят в самолет РЭБ

Немецкие истребители Eurofighter получат системы РЭБ для подавления ПВО

Немецкие истребители четвертого поколения Eurofighter превратят в самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Eurofighter EK. Airbus оснастит 15 машин новым оборудованием и противорадиолокационными ракетами. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что самолеты получат комплекс Saab Arexis, который позволит создавать помехи для подавления систем противовоздушной обороны (ПВО) противника и обнаруживать радары зенитных систем. Также в арсенал самолета войдут разработанные американской компанией Northrop Grumman ракеты AGM-88E Advanced Antiradiation Guided Missile (AARGM).

Eurofighter EK может получить сертификат НАТО и заменить самолеты Tornado ECR в качестве средств подавления ПВО противника к 2030 году. Сейчас Airbus и немецкое военное руководство разрабатывают график модернизации 15 самолетов.

В октябре источник РИА Новости сообщил, что в российских комплексах РЭБ, задействованных в зоне специальной военной операции, оптимизируют настройки для подавления радиолокационных станций истребителей F-16.

В сентябре издание Defense News писало, что США изучают опыт РЭБ на Украине на случай большого конфликта с Россией или Китаем.