Похудевшая на 17 килограммов Ивлеева высказалась о потере веса

Популярная российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева, похудевшая на 17 килограммов, высказалась о потере веса. В беседе с изданием «Собака» она не стала раскрывать подробностей о том, как ей удалось добиться значительных изменений в фигуре.

«Давайте начистоту: скучный рассказ об ограничениях, жестком графике, выборе в пользу белка в рационе и мотивации выглядеть в кадре на все 100 никому не интересен, так как все ждут рассказ про чудесную таблетку», — заявила Ивлеева в ответ на просьбу рассказать о своем способе похудения. Она также прокомментировала этот вопрос словами «пусть в воображении у неравнодушных будет своя версия моей стройности».

Ивлеева заявила, что достигла идеального для себя веса. Блогерша добавила, что сейчас старается заниматься спортом, так как считает спортивное и подтянутое тело здоровым.

В середине ноября Ивлеева рассказала, что весит около 54-55 килограммов. Она призналась, что ее максимальный вес составлял 72 килограмма.

Перед этим блогерша показала видео, в котором продемонстрировала свой образ для показа бренда Prada в рамках Недели моды в Милане. В комментариях многие пользователи раскритиковали внешний вид Ивлеевой, сочтя ее чрезмерно худой.