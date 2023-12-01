Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:36, 1 декабря 2023Путешествия

Киберпреступницу из России арестовали в аэропорту Таиланда

The Phuket Express: россиянку арестовали в Таиланде за кибермошенничество

Фото: The Phuket Immigration Staff

Россиянку арестовали в аэропорту Пхукета за кибермошенничество. Об этом пишет портал The Phuket Express со ссылкой на иммиграционную службу Таиланда.

По данным источника, 34-летнюю женщину из России задержали в международном терминале авиагавани поздно вечером 26 ноября. Ее доставили в отдел по расследованию киберпреступлений для дальнейших разбирательств.

Киберпреступница находилась в розыске по обвинению в IT-мошенничестве. Известно, что она выдавала себя за другого человека и вносила ложные сведения в компьютерные системы.

Материалы по теме:
«Оплатил посылку, а внутри — кирпич» Как мошенники обманули на почте тысячи россиян и почему они не боятся полиции?
«Оплатил посылку, а внутри — кирпич»Как мошенники обманули на почте тысячи россиян и почему они не боятся полиции?
12 июля 2022
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Как уточняет издание, полиция не разглашает имя россиянки и обстоятельства совершенных ею правонарушений.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали обманывать туристов в Таиланде при обмене валюты, используя схему «треугольник». Путешественникам предлагают встретиться с курьером, который снимет в банкомате тайские баты и передаст их клиентам. При этом проблемы возникают при переводе средств с карт туристов на счета мошенников.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве сообщили о найденной в российском БПЛА сим-карте украинского оператора

      Школьник сделал гримасу из «Один дома» перед Зеленским

      Тренер «Ариса» оценил форму Кокорина

      Допрос задержанного за теракты в Рязанской области диверсанта попал на видео

      Врач призвала с осторожностью употреблять в пищу популярный сезонный фрукт

      Пожарный сорвался с крыши при тушении огня на рынке «Садовод» в Москве

      Поставки компьютеров вырастут из-за искусственного интеллекта

      На Украине договорились с Польшей об открытии КПП для пустых фур

      Пожар на рынке «Садовод» в Москве потушили

      Раскрыты особенности общения студентов в соцсетях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости