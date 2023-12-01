Киберпреступницу из России арестовали в аэропорту Таиланда

The Phuket Express: россиянку арестовали в Таиланде за кибермошенничество

Россиянку арестовали в аэропорту Пхукета за кибермошенничество. Об этом пишет портал The Phuket Express со ссылкой на иммиграционную службу Таиланда.

По данным источника, 34-летнюю женщину из России задержали в международном терминале авиагавани поздно вечером 26 ноября. Ее доставили в отдел по расследованию киберпреступлений для дальнейших разбирательств.

Киберпреступница находилась в розыске по обвинению в IT-мошенничестве. Известно, что она выдавала себя за другого человека и вносила ложные сведения в компьютерные системы.

Как уточняет издание, полиция не разглашает имя россиянки и обстоятельства совершенных ею правонарушений.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали обманывать туристов в Таиланде при обмене валюты, используя схему «треугольник». Путешественникам предлагают встретиться с курьером, который снимет в банкомате тайские баты и передаст их клиентам. При этом проблемы возникают при переводе средств с карт туристов на счета мошенников.