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13:47, 1 декабря 2023Мир

Лавров рассказал о шансах сохранить ОБСЕ

Лавров: шансы увеличились, но не на сохранение ОБСЕ

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что увеличились шансы на то, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сохранится. Его слова приводит РИА Новости.

По словам министра, самое главное ощущение относительно будущего организации, которое укрепилось у него после саммита — это безразличие.

«Шансы увеличились, но не на сохранение ОБСЕ (...) Организация себя уже превратила в нечто, что вот у меня, например, вызывает безразличие в отношении того, что с ней дальше произойдет», — резюмировал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ.

Ранее глава МИД России обвинил западные страны в разрушении ОБСЕ. Он отметил, что сейчас происходит полная деградация всего, что было создано во всех трех измерениях безопасности — и в военно-политическом, и в экономическом, и в гуманитарном, и правозащитном.

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      Дарья Балацкая
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