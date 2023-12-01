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11:04, 1 декабря 2023Силовые структуры

С блогеров Чекалиных снят запрет на соцсети после погашения долгов по налогам

Блогеры Чекалины погасили долги по налогам, следователи сняли запрет на соцсети

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины погасили долги по налогам, выплатив 311 миллионов рублей, в связи с чем следователи сняли с них ограничения, в том числе на пользование соцсетями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Полностью погасить задолженность перед государством они смогли после того, как следователи сняли арест с их счетов.

«Всего по решению ФНС уплачено 500 миллионов. В эту сумму входят недоимка, пени, штраф», — пояснил адвокат блогеров Константин Третьяков.

Об уголовном деле в отношении семьи Чекалиных стало известно в марте 2023 года. Лерчек обвинили в неуплате налогов, а ее мужа — в пособничестве. Позже Чекалины уплатили задолженности по налогам на сумму 311 миллионов рублей. В августе стало известно, что дело блогеров передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

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      Любовь Ширижик
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