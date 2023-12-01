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11:20, 1 декабря 2023Ценности

Елена Летучая показала фото в нижнем белье

Кадр: @elenapegas

Известная российская ведущая Елена Летучая показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Telegram.

44-летняя журналистка сначала продемонстрировала снимок из детства. Затем его сменил кадр, на котором она предстала в нижнем белье, состоящем из красного кружевного бюстгальтера, на фоне расстеленной кровати. При этом упомянутое изделия частично обнажало грудь звезды.

Кроме того, Летучая распустила светлые волосы средней длины и нанесла макияж в нейтральных оттенках. «Доброе утро. Поболтаем дальше о возрасте, вижу тема интересна! Какой свой возраст вы считаете самым счастливым?» — спросила она подписчиков.

Ранее в ноябре Елена Летучая в купальнике пробежалась по пляжу. Среди прочего звезда дополнила свой образ браслетом на запястье. Известно, что она находилась на отдыхе на острове Маврикий.

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      Екатерина Ештокина
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