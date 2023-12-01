МИД Финляндии организовало онлайн-курсы по антироссийским санкциям

МИД Финляндии: онлайн-курс по санкциям против России повысит их эффективность

Министерство иностранных дел Финляндии организовало онлайн-курсы для представителей бизнеса по практической реализации антироссийских санкций. Об этом стало известно из пресс-релиза ведомства, опубликованного на официальном сайте МИД страны.

Глава финского МИД Элина Валтонен отметила, что целью курса является повышение эффективности действующих против России рестрикций. Санкции, введенные ЕС в отношении России, беспрецедентно обширны, что создает проблемы для их практической реализации санкций. С точки зрения эффективности ограничений крайне важно, чтобы санкции могли применяться правильно как в компаниях, так и в органах власти», — заявила она.

Как утверждается в сообщении, двухчасовой курс может пройти любой желающий, а по окончании учебы участник получает сертификат.

Ранее власти Финляндии прекратили действие договора о приграничном сотрудничестве с Россией. Известно, что это решение стало ответом на аналогичные действия со стороны российского правительства.