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11:01, 1 декабря 2023Мир

МИД Финляндии организовало онлайн-курсы по антироссийским санкциям

МИД Финляндии: онлайн-курс по санкциям против России повысит их эффективность

Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters

Министерство иностранных дел Финляндии организовало онлайн-курсы для представителей бизнеса по практической реализации антироссийских санкций. Об этом стало известно из пресс-релиза ведомства, опубликованного на официальном сайте МИД страны.

Глава финского МИД Элина Валтонен отметила, что целью курса является повышение эффективности действующих против России рестрикций. Санкции, введенные ЕС в отношении России, беспрецедентно обширны, что создает проблемы для их практической реализации санкций. С точки зрения эффективности ограничений крайне важно, чтобы санкции могли применяться правильно как в компаниях, так и в органах власти», — заявила она.

Как утверждается в сообщении, двухчасовой курс может пройти любой желающий, а по окончании учебы участник получает сертификат.

Ранее власти Финляндии прекратили действие договора о приграничном сотрудничестве с Россией. Известно, что это решение стало ответом на аналогичные действия со стороны российского правительства.

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      Дарья Балацкая
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