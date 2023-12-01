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13:11, 1 декабря 2023Среда обитания

Российский актер назвал несчастных людей частым явлением в Москве

Актер Пампушный рассказал, что часто видит на улицах Москвы несчастных людей

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Российский актер Антон Пампушный назвал несчастных людей нередким явлением в Москве. Своими размышлениями о столичной жизни он поделился в разговоре с журналом «Москвич Mag».

Артист, снявшийся в последней киноленте Полански «Дворец», не смог сказать точно, все ли грустные люди на улицах — коренные москвичи. По его словам, в столицу зачастую приезжают, чтобы найти свое предназначение. Москва таким людям либо помогает, либо их «съедает», пояснил Пампушный. «Москва сама по себе город дружелюбный, но, как любой большой город, может своей мощью раздавить человека», — сказал он.

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По словам звезды фильма «Защитники», с момента его поступления в Школу-студию МХАТ Москва стала только лучше: уютнее, доступнее, интереснее и активнее. Особенно радует актера то, что город стал доступнее для пешеходов и избавился от засилья рекламы. Любимое время года в столице для Пампушного — весна, а любимый район — Хамовники. Чаще всего увидеть артиста можно в книжном магазине «Москва» на Тверской улице, признался он.

Ранее актер Василий Михайлов назвал безразличие к окружающим характерной чертой москвичей. Такое качество артиста не возмущает, а полностью устраивает.

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      Виктория Клабукова
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