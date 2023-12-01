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16:12, 1 декабря 2023Путешествия

Начавшийся в салоне пассажирского самолета дождь попал на видео

В салоне самолета Air India начался дождь во время полета

Начавшийся в салоне самолета авиакомпании Air India во время полета дождь попал на видео. Роликом поделился пользователь соцсети X (бывший Twitter) под ником @baldwhiner.

Непредвиденная ситуация случилась в пассажирском лайнере, следовавшем по маршруту Гатвик — Амритсар. На борту воздушного судна произошло редкое явление, связанное с регулировкой конденсации внутри салона.

На кадрах видно, как вода с багажных полок непрерывно капает прямо на кресла. «Некоторые из наших клиентов были немедленно пересажены на другие свободные места, — уведомили в пресс-службе перевозчика. — Учитывая обстоятельства, члены экипажа предприняли все усилия, чтобы пассажирам было комфортно».

Ранее в декабре сообщалось, что самолет Piper PA-32 Cherokee Six вылетел из аэропорта на Филиппинах и пропал без вести. Частное воздушное судно с пассажирами на борту выполняло внутренний рейс по маршруту Кауаян — Паланан утром в четверг, 30 ноября. Однако самолет не прибыл в авиагавань назначения и пропал с радаров.

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      Фариза Бацазова
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