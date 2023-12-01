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15:12, 1 декабря 2023Из жизни

Наглый зубр захватил огород россиянки и месяц терроризирует ее соседей

Краснокнижный зубр захватил огород россиянки в Карачаево-Черкессии

Кадр: видео Telegram-канал Mash Gor

В Карачаево-Черкессии зубр захватил огород местной жительницы и живет там уже месяц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Наглое краснокнижное животное появилось около дома Риты из села Нижняя Ермоловка в октябре. Женщина рассказала, что зубр сломал забор и проник на ее территорию. Парнокопытное ведет себя агрессивно, бросается на людей и фактически терроризирует все село. Россиянка обращалась за помощью к властям, однако там сказали, что ничем помочь не могут, но дали телефон некой инстанции. Там Рите предложили съесть зубра.

В полиции женщине рекомендовали позвонить по номеру 112 экстренных служб. После этого к ней приехал инспектор Тебердинского заповедника, выгнал зубра из огорода и уехал. Вечером того же дня животное вернулось. Кроме того, зубр успел съесть почти все яблоки в саду соседки Риты. За это пострадавшей пообещали купить два килограмма яблок в качестве компенсации.

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В итоге никаких конкретных мер против животного пока не принято, и оно все еще пасется в селе. Mash Gor уточняет, что зубр явился в Нижнюю Ермоловку из Архыза. Его давно пытаются поймать, однако безуспешно. Глава села заявил Рите, что «написал в Москву», однако не уточнил что именно и кому.

Зубр — парнокопытное животное рода бизоновых, занесенное в Красную книгу. На 2020 год в мире насчитывалось не более 8500 особей. В России проживает 1588 зубров.

Ранее на Курилах медведь пробрался в лагерь туристов, украл суп и попал на видео. На кадрах взрослый медведь выходит к полевой кухне палаточного лагеря и проверяет стол, на котором стоит кастрюля с супом и тарелки.

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      Никита Савин
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