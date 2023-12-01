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19:26, 1 декабря 2023Бывший СССР

Назарбаев заявил о мечтавших стать президентом Казахстана противниках Токаева

Назарбаев: многие восприняли в штыки решение выбрать Токаева преемником

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что многие восприняли в штыки его решение выбрать в качестве преемника действующего главу республики Касыма-Жомарта Токаева. Об этом он высказался в своей книге «Моя жизнь. От зависимости к свободе», передает портал Tengrinews.

«В 2019 году, когда я добровольно сложил с себя президентские полномочия и в соответствии с Конституцией передал их председателю Сената, многие восприняли это в штыки, о чем я знаю доподлинно. Имея в виду, что К.К. Токаев до этого всю жизнь работал в сфере дипломатии. (…) Некоторые из тех, кто был против (тайно, конечно) моего состоявшегося решения о выборе преемника, мечтали занять пост президента», — пишет Назарбаев.

По его словам, сначала противники Токаева не могли сказать о своем несогласии с выбором бывшего главы государства. Потом им не удалось воспротивиться решению народа на выборах, добавил Назарбаев. Он отметил, что главным сигналом для активизации противников лидера республики стало заявление о планах передать председательство в партии Токаеву.

Ранее сообщалось, что в своей книге Назарбаев пообещал поддержать действующего главу страны на президентских выборах в 2024 году. Помимо этого, по его мнению, главной причиной протестов в январе 2022 года была борьба за власть.

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      Кристина Есикова
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