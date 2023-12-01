Названа причина плохой переносимости гриппа мужчинами

Диетолог Хоуп заявил, что мужчины тяжелее и дольше женщин переносят грипп

Мужчины по сравнению с женщинами тяжелее переносят грипп, а также сильнее ощущают боль в горле и в суставах. Об этом заявила врач-диетолог Дженна Хоуп, пишет Daily Mail.

Хоуп объяснила, что причина плохой переносимости гриппа мужчинами связана с особенностями их организма. Она уточнила, что мужской половой гормон тестостерон подавляет работу иммунной системы, поэтому симптомы простуды и гриппа ощущаются острее и дольше не проходят. «Они действительно страдают гораздо больше, чем женщины, когда болеют», — сказала диетолог.

При этом женскую иммунную систему Хоуп назвала более выносливой. По ее словам, это свойство обеспечивают гормоны эстроген и прогестерон, уровень которых у женщин значительно выше, чем у мужчин.

Чтобы укрепить иммунную систему, Хоуп посоветовала сделать прививку от гриппа, а также соблюдать режим дня. По ее мнению, восьмичасовой сон помогает организму лучше защищаться от вирусов.

Ранее терапевт Елена Зяблова опровергла связь между переохлаждением и возникновением гриппа. По ее словам, замерзание может спровоцировать заражение вирусом только в случае, если он уже был где-то на слизистых оболочках.