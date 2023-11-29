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13:35, 29 ноября 2023Забота о себе

Врач опровергла связь переохлаждения с одним серьезным заболеванием

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Вирус гриппа активно размножается в холодную и влажную погоду, рассказала терапевт Елена Зяблова. Однако в комментарии для «Ленты.ру» заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu опровергла связь между переохлаждением и заражением гриппом.

«Переохлаждение как таковое не является причиной заражения вирусом, оно влияет на иммунитет и его стойкость в период распространения болезней. Замерзание может спровоцировать заражение вирусом только в случае, если он уже был где-то на слизистых оболочках», — объяснила терапевт.

По словам Зябловой, активнее всего вирус гриппа распространяется в конце осени и зимой, так как складываются идеальные для него условия. Кроме того, в этот период люди больше времени проводят в помещениях, где вирусу проще перемещаться от одного человека к другому.

Идеальной температурой для гриппа является примерно 0° С и немного холоднее. При этом в заморозки или в жару грипп замедляет распространение

Елена Зябловатерапевт
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Ослабленный иммунитет — еще одно условие для распространения вируса, заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее терапевт Анна Сокол назвала простые способы, которые помогут избежать обострения герпеса на губах. Первым делом она посоветовала правильно питаться и принимать витамины.

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      Вера Владзиевская
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