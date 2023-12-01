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15:29, 1 декабря 2023Интернет и СМИ

Немецкая журналистка обратилась к Лаврову на русском

Журналистка Deutsche Welle обратилась к Лаврову по-русски после заседания СМИД

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Журналистка издания Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) обратилась к главе МИД России Сергею Лаврову на русском языке во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД). Об этом сообщает ТАСС.

Журналистка уточнила у Лаврова, будет ли Россия выходить из организации. Вопрос она предварила словами о том, что Лавров якобы заявил о коллапсе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. Я сказал, что мне безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ», — отреагировал Лавров.

Он также добавил, что в Германии политики, а именно члены правительства, диктуют журналистам, что им следует писать. «Это не правда, нам никто не говорит, что писать», — возразила корреспондент на русском языке. Уточняется, что до этого она задавала вопросы Лаврову по-английски.

Ранее Лавров заявил, что шанс того, что ОБСЕ не сохранится, увеличились. Он подчеркнул, что нынешнее положение организации вызывает у министра безразличие относительно ее судьбы.

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