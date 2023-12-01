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17:25, 1 декабря 2023Наука и техника

Поставки компьютеров вырастут из-за искусственного интеллекта

Аналитики Canalys: рынок компьютеров восстановится в 2023 году

Фото: Unsplash

Аналитики Canalys спрогнозировали рост мирового рынка компьютеров. Об этом сообщается в отчете на сайте агентства.

Специалисты фирмы ожидают, что поставки персональных компьютеров (ПК) восстановятся уже в 2023 году — по прогнозу экспертов, рынок начнет расти в четвертом квартале. Рост составит около пяти процентов. Общий объем поставок в 2024 году может достичь 267 миллионов единиц, что примерно на восемь процентов больше, чем в 2023-м.

В материале говорится, что снижение поставок связано со снижением спроса на компьютеры для удаленной работы после пандемии. Драйвером роста в будущем аналитики назвали, в том числе потребность в мощном оборудовании для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Специалисты спрогнозировали, что по этой причине 19 процентов ПК, проданных в 2024 году, будут подходить для работы с ИИ.

Увеличение поставок ПК ожидается по всему миру, но самый большой рост покажут рынки Латинской Америки и Ближнего Востока. «После длительного периода отсрочки закупок коммерческий сегмент готов к резкому росту спроса в 2024 году», — отметил главный аналитик Canalys Ишан Датт.

Ранее аналитики рынка персональных компьютеров назвали искусственный интеллект (ИИ) «спасением» для индустрии. В этой связи рынок ПК в 2023 году должен вырасти.

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      Андрей Ставицкий
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