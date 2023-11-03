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09:01, 3 ноября 2023Наука и техника

Продажи компьютеров вырастут из-за ИИ

Reuters: ИИ окажется спасением для рынка персональных компьютеров

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Аналитики рынка персональных компьютеров назвали искусственный интеллект (ИИ) «спасением» для индустрии. Об этом сообщает Reuters.

О появлении в широкой продаже компьютеров, способных эффективно работать с ИИ, заявили представители участников рынка. «Появление ПК с искусственным интеллектом представляет собой переломный момент в компьютерной индустрии», — отметил генеральный директор Intel Пэт Гелсингер. По словам руководителя AMD Лизы Су, ее компания ожидает роста рынка ПК в 2024 году, так как компьютеры с поддержкой ИИ появятся в продаже.

По оценкам специалистов фирмы Canalys, внедрение ПК с поддержкой искусственного интеллекта ускорится до 2025 года. Также эксперты предсказали, что на компьютеры со встроенной поддержкой ИИ придется 60 процентов продаж на рынке в 2027 году.

При этом аналитики сохраняют скепсис относительно того, что к этому времени будет разработано достаточно сервисов, предоставляющих доступ к ИИ. «Нам до сих пор неясно, существует ли "убийственное приложение", которое будет стимулировать цикл обновлений», — заявил старший аналитик-исследователь компании Columbia Threadneedle Дэйв Иган, которая выступает инвестором AMD и Intel.

В конце августа аналитики компании IDC предсказали восстановление и рост рынка персональных компьютеров в 2024 году. Уверенный рост рынка специалисты ожидают в 2027 году.

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      Андрей Ставицкий
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