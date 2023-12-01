Подрыв поезда в тоннеле БАМа признали терактом. Что известно о расследовании?
Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по статье о теракте после взрыва и возгорания поезда на Байкало-Амурской магистрали, в Северомуйском тоннеле на территории Бурятии. В США со ссылкой на источник в украинских спецслужбах утверждают, что произошедшее является диверсией Службы безопасности Украины (СБУ).
Взрывное устройство могло находиться под вагоном
Согласно данным источников, дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц. Следователи предварительно установили, что возгорание цистерны произошло при подрыве неустановленного взрывного устройства. Оно, предположительно, могло находиться под вагоном.
Источники издания Baza сообщали, что неизвестные подорвали грузовой состав из 50 вагонов на перегоне Итыкит — Окусикан. Локомотивная бригада рассказала, что во время прохождения тоннеля снялось напряжение, поезд затормозил. Спустя некоторое время в тоннеле началось сильное задымление — бригада закрепила состав и покинула тоннель.
В результате взрыва выгорели 16 цистерн. У двух цистерн в районе слива обнаружили пробоину. Предварительно, топливо разлилось на площади 150 квадратных метров.
В США назвали инцидент в тоннеле операцией СБУ
CNN со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщило, что взрыв в железнодорожном тоннеле в Бурятии был организован Службой безопасности Украины. «Пожар, который произошел в поезде, следовавшем по стратегическому железнодорожному туннелю в Бурятии, был делом рук СБУ», — сказал собеседник издания. Сообщалось, что взрывные устройства были подорваны при движении поезда по Байкало-Амурской магистрали. Журналисты уточнили, что СБУ официально не комментировала произошедшее.
По данным Bloomberg, источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что СБУ организовала диверсию с использованием четырех бомб.