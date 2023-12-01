Подрыв поезда в тоннеле БАМа признали терактом. Что известно о расследовании?

Подрыв поезда в Северомуйском тоннеле на БАМе квалифицирован как теракт

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по статье о теракте после взрыва и возгорания поезда на Байкало-Амурской магистрали, в Северомуйском тоннеле на территории Бурятии. В США со ссылкой на источник в украинских спецслужбах утверждают, что произошедшее является диверсией Службы безопасности Украины (СБУ).

Взрывное устройство могло находиться под вагоном

Согласно данным источников, дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц. Следователи предварительно установили, что возгорание цистерны произошло при подрыве неустановленного взрывного устройства. Оно, предположительно, могло находиться под вагоном.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Источники издания Baza сообщали, что неизвестные подорвали грузовой состав из 50 вагонов на перегоне Итыкит — Окусикан. Локомотивная бригада рассказала, что во время прохождения тоннеля снялось напряжение, поезд затормозил. Спустя некоторое время в тоннеле началось сильное задымление — бригада закрепила состав и покинула тоннель.

В результате взрыва выгорели 16 цистерн. У двух цистерн в районе слива обнаружили пробоину. Предварительно, топливо разлилось на площади 150 квадратных метров.

В США назвали инцидент в тоннеле операцией СБУ

CNN со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщило, что взрыв в железнодорожном тоннеле в Бурятии был организован Службой безопасности Украины. «Пожар, который произошел в поезде, следовавшем по стратегическому железнодорожному туннелю в Бурятии, был делом рук СБУ», — сказал собеседник издания. Сообщалось, что взрывные устройства были подорваны при движении поезда по Байкало-Амурской магистрали. Журналисты уточнили, что СБУ официально не комментировала произошедшее.

По данным Bloomberg, источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что СБУ организовала диверсию с использованием четырех бомб.