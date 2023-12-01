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16:21, 1 декабря 2023Бывший СССР

Появилось видео разговора Порошенко с отказавшимся пропустить его пограничниками

Порошенко пообещал отказавшимся пропустить его пограничникам, что они пожалеют

Появилось видео разговора бывшего президента Украины, депутата Верховной Рады Петра Порошенко с отказавшимся пропустить его через границу сотрудниками Государственной пограничной службы республики (ГПСУ). Его публикует Telegram-канал Klymenko Time.

На украинском контрольно-пропускном пункте (КПП) машину Порошенко остановил начальник КПП, который предъявил ему распоряжение украинского парламента о запрете на выезд. Посмотрев на документ, экс-президент назвал его фальшивым, обвинив пограничника в том, что тот срывает ему встречу на основании «филькиной грамоты».

В конце разговора сотрудник ГПСУ предложил Порошенко оспорить решение о запрете на выезд в уставленном законом порядке, на что политик пообещал ему, что пограничники пожалеют о своих действиях.

1 декабря стало известно, что Порошенко отказались выпускать с Украины. Представитель ГПСУ Андрей Демченко пояснил, что в отношении бывшего президента у пограничников было подтверждение отмены его командировок в Польшу и США, где у политика были запланированы десятки рабочих встреч.

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      Георгий Нестеров
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