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17:28, 1 декабря 2023Россия

Пожарный сорвался с крыши при тушении огня на рынке «Садовод» в Москве

Mash: пожарный сорвался с крыши при тушении огня на рынке «Садовод» в Москве

Фото: МЧС России / ТАСС

В Москве 22-летний пожарный сорвался с крыши при тушении огня на рынке «Садовод». Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, мужчина выжил. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Ранее стало известно, что при пожаре на рынке «Садовод» пострадал как минимум один человек. Скорая помощь госпитализировала продавца, который пытался спасти свой товар и надышался дымом. Также есть данные о двух пострадавших.

Возгорание на рынке «Садовод» произошло 1 декабря. Огонь распространился по 19-й и 20-й линиям павильонов. Причина происшествия пока неизвестна. С рынка эвакуировали 350 человек. По данным экстренных служб, пожар полностью потушили.

В сети также появились кадры, на которых видно, как толпа посетителей рынка покидает его территорию. Помещения с торговыми павильонами заполнены дымом. Голоса за кадром просят людей поторапливаться и покинуть строение.

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      Константин Лысяков
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