Президент Польши лишился доверия граждан

Опрос: президент Польши Дуда впервые за восемь лет лишился доверия граждан

Президент Польши Анджей Дуда впервые за восемь лет лишился доверия граждан, так как не попал на лидирующие позиции рейтинга политиков с самым большим уровнем поддержки. Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на данные опроса социологической службы IBRiS.

Дуда занял четвертое место, получив лишь 39 процентов положительных ответов. При этом его антирейтинг вырос и составил порядка 52,5 процента. В сравнении с предыдущим опросом рост антирейтинга составил порядка шести процентов. Рекордный уровень поддержки глава государства получил в сентябре 2020 года, когда он достиг отметки в 52,3 процента.

Польский президент уступил спикеру сейма, лидеру партии «Польша 2050» Шимону Холовне, который занял первое место, набрав 49 процентов поддержки. Следом за ним идет мэр Варшавы, вице-председатель партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский (47 процентов поддержки). Третье место получил лидер партии «Гражданская платформа» Дональд Туск, которому одобрение выразили 43 процента респондентов.

Ранее в президентском дворце в Варшаве прошла церемония приведения к присяге нового польского правительства Матеуша Моравецкого в присутствии Дуды. Если через две недели кабинет Моравецкого не получит вотум доверия в нижней палате парламента, то право выдвигать новых министров получат депутаты сейма. Таким образом, правительство сможет сформировать лидер оппозиции Туск.