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17:36, 1 декабря 2023Интернет и СМИ

Приложение РЖД удалили из App Store

В РЖД сообщили об удалении приложения из App Store

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Приложение РЖД удалили из магазина сервисов для устройств на базе iOS AppStore. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«В связи с удалением приложения "РЖД Пассажирам" из App Store спешим предупредить, что текущие установленные версии продолжат работать», — говорится в сообщении. В организации рекомендовали не обновлять и не переустанавливать приложение.

В РЖД отметили, что установленные приложения на устройствах Android работают без сбоев. Для клиентов доступна мобильная версия сайта, заключается в заявлении.

1 декабря из AppStore также пропали приложения каршерингового сервиса «Ситидрайв »и онлайн-магазина «Сбермаркет».

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      Олег Давыдов
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