Путин встретится с новыми послами 21 страны

Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших послов 21 страны 4 декабря

Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших послов 21 страны в понедельник, 4 декабря. О предстоящей встрече российского лидера с дипломатами говорится в заявлении на сайте Кремля.

Сообщается, что на церемонии верительные грамоты вручат послы Бурунди, Эфиопии, Казахстана, Мали, Южной Кореи, Гамбии, Доминиканской Республики, Сингапура, Швеции, Словении, Люксембурга, Пакистана, Алжира, Кувейта, Австралии, Туркменистана, Мавритании, Турции, Великобритании, Греции и Германии.

Ранее новый посол Великобритании в Москве Найджел Кейси заявил, что для Лондона по-прежнему важно поддержание отношений с Россией и ее народом. Он подчеркнул, что принимаемые Россией решения «имеют значение не только для Великобритании, но и для всего мира».