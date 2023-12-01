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15:58, 1 декабря 2023Силовые структуры

Раскрыты причины освобождения второклассницы ее похитителями

СКР: похитители второклассницы отпустили ее из-за риска широкой огласки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Похитители второклассницы из Козельска решили отпустить ребенка, испугавшись общественного резонанса и широкой огласки пропажи ребенка. Подробности в пятницу, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, сразу после похищения они привезли школьницу в свое домовладение в деревне Касьяново. Однако позже испугались и приняли решение вернуть ребенка. В итоге ее отвезли в деревню Таратухино в Белевском районе Тульской области, где ее высадили из машины и оставили на улице. Школьница зашла в ближайший жилой дом и попросил у местных жителей помощи.

Подозреваемыми в похищении девочки оказались фермеры: трое мужчин в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летняя женщина. После того, как они отпустили второклассницу, похитители пытались скрыться в доме матери женщины. Сейчас правоохранители проводят в нем обыски.

30 ноября в Козельске неизвестные похитили школьницу по пути из школы домой и потребовали выкуп в криптовалюте. Родителям пообещали, что девочку вернут целой и невредимой, если они не будут обращаться в полицию и выполнят требования похитителей. Однако мать отказалась платить и обратилась в МВД.

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      Владимир Седов
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