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08:46, 1 декабря 2023Экономика

Траты на обслуживание российского госдолга рекордно выросли

«Известия»: на погашение госдолга в 2023 году выделят 1,7 триллиона рублей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В 2023 году власти России выделят на погашение госдолга 1,7 триллиона рублей. О рекордном росте трат на обслуживание задолженности со ссылкой на Минфин сообщает газета «Известия».

Расходы на обслуживание госдолга составят 1,73 триллиона рублей — 6 процентов всех трат казны к концу года (29,2 триллиона рублей). Это максимальный уровень за последние два года. С сентября траты выросли на 210 миллиардов рублей.

С января по сентябрь расходы на обслуживание госдолга составили 1,2 триллиона рублей — из них на обязательства по внутренним заимствованиям — пришлись 1,1 триллиона, а по внешним — 114 миллиардов рублей.

В Минфине объяснили увеличение расходов на обслуживание госдолга ростом объема самих заимствований — в третьем квартале уровень обязательств поднялся на 11,6 процента, до 25,5 триллиона рублей. Также причинами стали рост ключевой ставки — в сентябре она увеличилась до 15 процентов и изменение курсов иностранных валют.

Несмотря не увеличение госдолга, он по-прежнему держится в пределах безопасного уровня в 20 процентов ВВП, считают аналитики. Россия остается в числе государств с наиболее низким показателем: госдолг Японии оценивается в 260 процентов ВВП, а в США и Италии размеры обязательств превышают сотню процентов. При этом за счет заемных средств властям удалось вдвое сократить дефицит бюджета.

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      Вячеслав Агапов
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