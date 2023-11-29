Стало известно о росте российского госдолга

РИА Новости: госдолг России достиг 17 % ВВП по итогам января-сентября

По итогам первых девяти месяцев 2023 года российский государственный долг увеличился на 11,6 процентных пункта и достиг отметки в 17 процентов ВВП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Несмотря не увеличение в январе-сентябре, госдолг по-прежнему держится в пределах безопасного уровня в 20 процентов ВВП, считают аналитики. В этом плане Россия продолжает находиться среди государств с наиболее низким показателем. Например, госдолг Японии оценивается в 260 процентов ВВП, а в США и Италии размеры обязательств превышают сотню процентов.

Кроме того, за счет заемных средств российским властям удалось вдвое сократить дефицит бюджета. Это стало возможно в том числе благодаря дополнительным несырьевым доходам. В результате в Министерстве финансов (Минфине) оценивают итоговое превышение госрасходов над доходами федеральной казны в один процент ВВП.

В качестве дополнительной финансовой подушки безопасности могут служить и российские международные резервы. К концу августа их объем достиг уровня в 580,5 миллиарда долларов, а к началу сентября — 581,6 миллиарда. Однако в дальнейшем динамика ненадолго изменилась. Так, по состоянию на 1 октября международные резервы страны снизились примерно до 569 миллиардов. Впрочем, уже к началу ноября их размер увеличился на семь миллиардов и оказался в районе 576 миллиардов.