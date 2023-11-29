Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:47, 29 ноября 2023Экономика

Стало известно о росте российского госдолга

РИА Новости: госдолг России достиг 17 % ВВП по итогам января-сентября

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

По итогам первых девяти месяцев 2023 года российский государственный долг увеличился на 11,6 процентных пункта и достиг отметки в 17 процентов ВВП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Несмотря не увеличение в январе-сентябре, госдолг по-прежнему держится в пределах безопасного уровня в 20 процентов ВВП, считают аналитики. В этом плане Россия продолжает находиться среди государств с наиболее низким показателем. Например, госдолг Японии оценивается в 260 процентов ВВП, а в США и Италии размеры обязательств превышают сотню процентов.

Кроме того, за счет заемных средств российским властям удалось вдвое сократить дефицит бюджета. Это стало возможно в том числе благодаря дополнительным несырьевым доходам. В результате в Министерстве финансов (Минфине) оценивают итоговое превышение госрасходов над доходами федеральной казны в один процент ВВП.

В качестве дополнительной финансовой подушки безопасности могут служить и российские международные резервы. К концу августа их объем достиг уровня в 580,5 миллиарда долларов, а к началу сентября — 581,6 миллиарда. Однако в дальнейшем динамика ненадолго изменилась. Так, по состоянию на 1 октября международные резервы страны снизились примерно до 569 миллиардов. Впрочем, уже к началу ноября их размер увеличился на семь миллиардов и оказался в районе 576 миллиардов.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Разрушитель» Набиуллина и «мечтатель» Зеленский. Кого признали самыми влиятельными политиками Европы 2023 года?

      Названы привычки россиян при просмотре видео

      В Москве сорвали теракт на железнодорожной станции. Задержанный хотел взорвать цистерну

      В Рособрнадзоре высказались о смене формата ЕГЭ

      СБУ задержала «тиктокера-рецидивиста» за съемку работы ПВО

      Израиль заявил о планах ликвидировать лидеров ХАМАС в Катаре

      В НАТО высказались о силе Российской армии

      Суд оштрафовал Чичваркина за нарушение закона об иноагентах

      Защита бывшего замминистра энергетики Владимира Милова обжаловала приговор

      Кендалл Дженнер попала на обложку Forbes третьей из семьи Кардашьян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости