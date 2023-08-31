Международные резервы России выросли

ЦБ: международные резервы РФ за неделю выросли на 0,2 % и составили $580,5 млрд

За неделю, которая закончилась 25 августа, международные резервы России увеличились на 0,2 процента, достигнув 580,5 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Центробанка (ЦБ).

По данным на 18 августа, объем резервов составлял 579,5 миллиарда долларов. Международные резервы страны состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ), а также монетарного золота.

Банк России возобновил публикацию информации о структуре международных резервов. Данные были закрыты после введения санкций на фоне начала специальной военной операции на Украине.