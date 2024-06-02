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15:38, 2 июня 2024Силовые структуры

Силовики ликвидировали устроившего поножовщину россиянина

В Выборге полиция застрелила мужчину, который устроил поножовщину в квартире

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Выборге полиция ликвидировала 44-летнего местного жителя, который устроил поножовщину в своей квартире и угрожал расправой 70-летней матери. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, силовиков вызвала пенсионерка, однако они в течение 10 минут не могли попасть в квартиру, так как за дверью был агрессивный мужчина. Потом наряду полиции все-таки удалось зайти. На полу в коридоре они увидели лужу крови, а перепуганная женщина сидела на кухне. Она сразу начала рассказывать, что сын напился, взял в руки нож и стал угрожать ей.

Когда силовики попытались спокойно урегулировать обстановку, мужчина начал угрожать, а потом пошел на них с ножом. Правоохранители попытались его остановить при помощи газового баллончика, но не смогли. Тогда они произвели четыре выстрела — сначала в воздух, а потом в руку, шею и живот мужчины.

Ранее в Махачкале конфликт 22-летней местной жительницы и ее 17-летней знакомой закончился поножовщиной.

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      Варвара Митина
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