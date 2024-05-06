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13:20, 6 мая 2024Силовые структуры

Ссора двух молодых россиянок закончилась поножовщиной

В Махачкале 22-летняя девушка зарезала 17-летнюю знакомую

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Махачкале конфликт 22-летней местной жительницы и ее 17-летней знакомой закончился поножовщиной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ссора двух девушек произошла вечером 3 мая. В результате 22-летняя россиянка напала на знакомую с ножом. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось. Теперь в деле разбираются правоохранители.

Ранее желавший полюбоваться закатом пассажир поезда МоскваВладивосток напал на проводницу, пытаясь отнять ключи от поезда, после чего устроил поножовщину с участником специальной военной операции.

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