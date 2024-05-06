Ссора двух молодых россиянок закончилась поножовщиной

В Махачкале 22-летняя девушка зарезала 17-летнюю знакомую

В Махачкале конфликт 22-летней местной жительницы и ее 17-летней знакомой закончился поножовщиной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ссора двух девушек произошла вечером 3 мая. В результате 22-летняя россиянка напала на знакомую с ножом. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось. Теперь в деле разбираются правоохранители.

Ранее желавший полюбоваться закатом пассажир поезда Москва — Владивосток напал на проводницу, пытаясь отнять ключи от поезда, после чего устроил поножовщину с участником специальной военной операции.