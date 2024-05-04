Желавший полюбоваться закатом пассажир поезда устроил поножовщину

Желавший посмотреть на закат пассажир поезда напал на проводницу и участника СВО

Желавший полюбоваться закатом пассажир поезда Москва — Владивосток напал на проводницу, пытаясь отнять ключи от поезда, после чего устроил поножовщину с участником специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Находившийся в поезде 26-летний Александр Корнеев был впечатлен наблюдаемым в окно закатом и захотел немедленно покинуть вагон. На его просьбу дать ему ключи проводница ответила отказом, после чего мужчина попытался отобрать их силой. Защитить женщину решил 25-летний пассажир, который возвращался с СВО домой в Красноярский край.

Обидевшись на него, Корнеев напал на молодого человека с ножом, нанеся ему 10 ударов. После этого нападавшего скрутили другие пассажиры поезда и передали на следующей станции сотрудникам полиции. В отношении Корнеева было возбуждено уголовное дело по статье о попытке убийства. Раненный военный был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье двое мужчин подрались за шаурму, в результате чего один из них получил нескольких ножевых ранений.