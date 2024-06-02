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15:52, 2 июня 2024Россия

В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Китае

Сенатор Джабаров назвал Зеленского инструментом США в ответ на его слова о Китае
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Edgar Su / Reuters

Сенатор Совета Федерации России Владимир Джабаров назвал президента Украины Владимира Зеленского инструментом в руках США. Так первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам отреагировал в Telegram на слова украинского лидера о Китае.

«Хочется спросить у нелегитимного президента Украины, а разве он сам не является инструментом США и стран Запада в их попытке уничтожить Россию? Ответ на поверхности: является», — говорится в публикации.

По словам политика, Зеленский готов пожертвовать украинским народом для исполнения задач, поставленных перед ним в США.

Ранее Зеленский обвинил Китай в попытках сорвать июньский саммит в Швейцарии. По его словам, позиция Пекина заставляет думать, что Китай — это инструмент в руках России, который используется для продолжения конфликта на Украине.

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      Глеб Палехов
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