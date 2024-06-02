Ивлеева решила открыть ресторан после «голой вечеринки»

Анастасия Ивлеева решила открыть азиатский ресторан после «голой вечеринки»

Российская блогерша Анастасия Ивлеева решила открыть ресторан после скандальной «голой вечеринки». Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу заведения.

Новое заведение инфлюэнсерши будет специализироваться на азиатской кухне. Уточняется, что открытие ресторана пройдет в Москве 7 июня.

В 2021 году Анастасия Ивлеева решила заняться ресторанным бизнесом и основала для этого «Капельницу-групп». Однако открытие бара «Капельница», для которого был взят заем и арендовано помещение, так и не состоялось. Из-за этого бывший управляющий продакшен-компании Ивлеевой Александр Мокров подал в суд на неисполнение обязательств по договорам займа и кредита в размере 15,8 миллиона рублей.

В мае 2024 года также стало известно о задолженности блогерши перед налоговой службой. Выяснилось, что Ивлеева должна заплатить ведомству более 11 миллионов рублей.