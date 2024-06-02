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15:33, 2 июня 2024Интернет и СМИ

Ивлеева решила открыть ресторан после «голой вечеринки»

Анастасия Ивлеева решила открыть азиатский ресторан после «голой вечеринки»

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская блогерша Анастасия Ивлеева решила открыть ресторан после скандальной «голой вечеринки». Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу заведения.

Новое заведение инфлюэнсерши будет специализироваться на азиатской кухне. Уточняется, что открытие ресторана пройдет в Москве 7 июня.

В 2021 году Анастасия Ивлеева решила заняться ресторанным бизнесом и основала для этого «Капельницу-групп». Однако открытие бара «Капельница», для которого был взят заем и арендовано помещение, так и не состоялось. Из-за этого бывший управляющий продакшен-компании Ивлеевой Александр Мокров подал в суд на неисполнение обязательств по договорам займа и кредита в размере 15,8 миллиона рублей.

В мае 2024 года также стало известно о задолженности блогерши перед налоговой службой. Выяснилось, что Ивлеева должна заплатить ведомству более 11 миллионов рублей.

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      Мария Винар
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