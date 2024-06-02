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15:32, 2 июня 2024Спорт

Глава РФС ответил на приглашение посетить Евро-2024

Глава РФС Дюков отказался от посещения Евро-2024 из-за отстранения России

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на приглашение посетить Евро-2024. Его слова приводит «Чемпионат».

Дюков отказался от поездки на турнир из-за отстранения россиян. «Наших футболистов, тренеров и в целом команду лишили возможности участвовать в данном турнире. Я посчитал, что с этической точки зрения было бы неправильно ехать и посещать матчи чемпионата Европы», — объяснил глава РФС.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи примут десять городов. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Ограничения вступили в силу в феврале 2022 года.

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      Дарья Коршунова
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