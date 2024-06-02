Европейская страна отказалась от перехода российских фигуристов

Мякеля заявила, что российские фигуристы не смогут выступать под финским флагом

Исполнительный директор Ассоциации фигурного катания Финляндии Салла Мякеля объявила об отказе от переходов российских спортсменов. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Пока идет конфликт, граждане России не могут выступать под финским флагом», — заявила Мякеля.

Ранее несколько российских фигуристов сменили спортивное гражданство и перешли в том числе в сборные стран Европы. Даниил Гришин решил представлять Францию, Генрих Гартунг и Ульяна Ташкинова — Германию.

Софья Титова и пара Карина Акопова — Никита Рахманин намерены кататься за Армению, Софья Самоделкина перешла в сборную Казахстана, пара Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев будет выступать под флагом Узбекистана, а Аннабель Морозов пополнит команду США в танцах на льду.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.