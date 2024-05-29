Еще два российских фигуриста сменят спортивное гражданство

Российские фигуристы Гартунг и Ташкинова перейдут в сборную Германии

Российские фигуристы Генрих Гартунг и Ульяна Ташкинова сменят спортивное гражданство. Об этом стало известно «Матч ТВ».

По информации источника, спортсмены, выступающие в одиночном катании, уже получили открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Они перейдут в сборную Германии.

16‑летний Гартунг тренировался в СШОР «Москвич» под руководством Виктории Буцаевой. 14‑летняя Ташкинова — в СШОР «Сокольники» у Людмилы Куликовой.

Ранее стало известно, что ФФККР открепила 15-летнюю ученицу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софью Титову для дальнейшего трансфера в сборную Армении. Также эту команду могут пополнить Карина Акопова и Никита Рахманин.

Кроме того, ФФККР разрешила сменить спортивное гражданство одиночнице Софье Самоделкиной, спортивной паре Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев, а также выступающей в танцах на льду Аннабель Морозов. Они перейдут в сборные Казахстана, Узбекистана и США соответственно.