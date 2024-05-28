Еще одна пара российских фигуристов захотела сменить спортивное гражданство

Российские фигуристы Акопова и Рахманин захотели сменить спортивное гражданство

Еще одна пара российских фигуристов — Карина Акопова и Никита Рахманин — захотела сменить спортивное гражданство. Об этом стало известно «Матч ТВ».

По информации источника, решение об откреплении пары Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) примет зимой. Приоритетной страной для спортсменов является Армения.

20-летняя Акопова и 25-летний Рахманин тренируются в Сочи под руководством олимпийского чемпиона Федора Климова. Они являются серебряными призерами этапа Кубка России.

Ранее стало известно, что ФФККР открепила 15-летнюю ученицу двукратного олимпийского чемпионат Евгения Плющенко Софью Титова для дальнейшего трансфера в сборную Армении. Кроме того, ФФККР разрешила сменить спортивное гражданство одиночнице Софье Самоделкиной, спортивной паре Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев, а также выступающей в танцах на льду Аннабель Морозов. Они перейдут в сборные Казахстана, Узбекистана и США соответственно.