Раскрыта возможная причина пожара на НПЗ «Лукойла»

Причиной пожара на НПЗ «Лукойла» в Ухте стало несоблюдение правил безопасности

Предварительной причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойла» в Ухте Республики Коми стало несоблюдение правил техбезопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Уйба.

Уйба подчеркнул, что пожар не связан с атаками беспилотников. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России, рассказал он.

Инцидент на НПЗ «Лукойла» в Ухте произошел ранее в воскресенье, 2 июня. По некоторым данным, случилась разгерметизация в резервуарном парке «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». В результате два человека не выжили и четверо пострадали. Следователи уже возбудили уголовное дело.