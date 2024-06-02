Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:37, 2 июня 2024Россия

Раскрыта возможная причина пожара на НПЗ «Лукойла»

Причиной пожара на НПЗ «Лукойла» в Ухте стало несоблюдение правил безопасности
СюжетПожары в России

Кадр: МЧС Республики Коми

Предварительной причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойла» в Ухте Республики Коми стало несоблюдение правил техбезопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Уйба.

Уйба подчеркнул, что пожар не связан с атаками беспилотников. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России, рассказал он.

Инцидент на НПЗ «Лукойла» в Ухте произошел ранее в воскресенье, 2 июня. По некоторым данным, случилась разгерметизация в резервуарном парке «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». В результате два человека не выжили и четверо пострадали. Следователи уже возбудили уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине произошла очередная диверсия на железной дороге. Что хотели сделать преступники?

      Стало известно о намерении Трампа рассекретить документы по терактам 11 сентября

      Украинские ВМС сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

      Экс-звезда «Дома-2» набрал кредитов на 400 тысяч и решил не возвращать

      В России высказались о возможном переносе Игр дружбы

      Главе Пентагона напомнили о причинах начала конфликта на Украине

      Европейская страна отказалась от перехода российских фигуристов

      В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Китае

      Мощный пожар перекинулся на три жилых дома в российском регионе

      Российский боец Адлер раскрыл способ обмана украинских дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше