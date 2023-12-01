Рита Дакота снялась без штанов

Российская певица и композитор Рита Дакота снялась в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 33-летняя исполнительница позировала перед камерой в черном латексном боди без штанов. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру и частично оголенные ноги.

Образ артистка дополнила длинными ботфортами на платформе и тонким ремешком на талии. Помимо этого, ей заплели волосы в дреды и сделали макияж в нейтральных оттенках.

Ранее Дакота снялась топлес и с крестом на спине. Поклонники восхитились образами знаменитости для съемки, о чем принялись писать в комментариях под постом.